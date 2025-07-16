بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع –حفظه الله–، أجرى فريق طبي متخصص من مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، عملية جراحية دقيقة لطفلة سودانية تبلغ من العمر سنة وثلاثة أشهر، كانت تعاني من حالة قلبية نادرة وخطيرة.ونجح الفريق الطبي بقيادة المدير التنفيذي للمركز الأستاذ الدكتور محمد بن مناحي الأكلبي في التعامل مع حالة الطفلة «جوري» التي تُعد من أندر الحالات المسجّلة عالميًا، تمثّلت في تشوّهات خلقية شديدة، شملت عدم تخلق الوريد والشرايين الرئوية، مع وجود روافد شريانية متعددة وثقوب في القلب.

وأُجريت العملية في مرحلة واحدة، تضمنت ثلاثة تدخلات دقيقة، ما يُعد إنجازًا طبيًا فريدًا يعكس كفاءة الفريق، ويُسجَّل ضمن الحالات النادرة على مستوى العالم. وأكد قائد الفريق الطبي الأستاذ الدكتور محمد الأكلبي أن العملية تكللت بالنجاح بفضل الله، مشيرًا إلى أن الطفلة غادرت المستشفى بعد أسبوع من التدخل الجراحي وهي في حالة صحية مستقرة ودون أي مضاعفات.

من جانبه، أعرب والد الطفلة أحمد السيد أحمد عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع على هذه اللفتة الإنسانية، مشيدًا بالرعاية الطبية المتقدمة التي حظيت بها طفلته في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة.

