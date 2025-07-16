بثينة الرئيسي: «قلص محيطك تعيش مرتاح»! صورة

أكدت الفنانة بثينة الرئيسي، التي احتفلت الفترة القليلة الماضية ببلوغها 42 عاما، أن هذه السنوات كانت بمنزلة «مدرسة» لها. وقالت: تعلمت الكثير من الدروس، أهمها درس يفيد جميع الناس وهو «قلص محيطك، لأنك كلما كان محيطك أصغر، تعيش مرتاح».

وعن علاقتها بزملائها في الوسط الفني، أشارت الرئيسي إلى أنها حريصة على بناء علاقة ودية معهم، خصوصا خلال فترة التصوير. وأوضحت: قد لا أكون متواصلة بدرجة كبيرة معهم بعد انتهاء التصوير، لكن خلاله احرص على أن تكون علاقتي ودية وقوية مع الكل لأننا نقضي معا في اللوكيشن فترات طويلة تستمر لأشهر، ومن المهم أن نكون مستمتعين بالعمل معا.وفيما يخص مشاركتها مع الفنان حسين المهدي في أعمال كثيرة آخرها مسلسل «سدف» الذي عرض رمضان الماضي، لفتت بثينة خلال لقاء إعلامي إلى أن بينهما «كيمياء جميلة».

وتابعت: الجمهور أحب ثنائيتنا ويتفاعل معنا، وهذا هو السبب في حرص المنتجين والمخرجين على أن نكون معا، لكنها قالت (مازحة): هناك بعض الصفات التي لا احبها في حسين مثل «لسانه الطويل» مع «ربعه» المقربين، وأنا أحيانا يكون لساني طويل معه في الكواليس.وفي سياق آخر، وحول عدم مشاركتها بالدراما المصرية، أكدت الرئيسي أن اللهجة المصرية قريبة من قلبها، لكن لا تتقنها بشكل كامل. وتابعت: لم تأتني الفرصة للمشاركة في عمل مصري حتى الآن، وإذا حدث ذلك فسأقدم الدور باللهجة الخليجية، مثلا امرأة خليجية تعيش في مصر أو متزوجة من مصري، وإذا كان العمل كوميديا اعتقد انه «راح يكسر الدنيا».

الأنباء الكويتية