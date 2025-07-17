في تفسير الحالة الصحية لوزير الصحة المعيّن حديثاً تبدو رواية اللواء إبراهيم الخواض الأقرب للواقع والأكثر تماسكاً ..

■ منذ يومين بدأت رواية جديدة عن حال د. معز عمر بخيت .. الوزير الذي قال إنه ذهب إلي لندن لتلقي العلاج ، ألمح إلي مقربين منه أن يفكر جديّاً في تقديم اعتذار مشفوع براهنه الصحي بأنه لن يستطيع الدخول في أعباء التكليف بمنصب وزير الصحة وهو مايراه أصحاب دكتور معز مخرجاً مناسباً من ورطة قبول العمل وزيراً في حكومة الدكتور كامل إدريس ..

■ المخرج الثاني أن يبقي د. المعز مستشفياً لأطول فترة ممكنة بين لندن والبحرين وهو ماسيدفع د. كامل للبحث عن مرشح جديد وهو الخيار الذي تدرسه الدائرة المقربة من رئيس الوزراء حيث بدا واضحاً أن الوزير المعز لن يتمكن من الحضور بذرائع مختلفة ..

■ عاجل الشفاء لدكتور معز .. وعوداً حميداً لأرض الوطن..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد