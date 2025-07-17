الإدارة العامة للجوازات والهجرة تعلن افتتاح مراكز جديدة لتقديم الخدمات الهجرية

أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة عن إكتمال العمل لافتتاح مركز ابو آدم لتقديم الخدمات الهجرية للمواطنين إنفاذا لتوجيهات وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بزيادة مراكز تقديم الخدمات للجمهور.

وقال اللواء شرطة حقوقى/عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن إدارته أكملت كافة الاستعدادات والتجهيزات الفنية لافتتاح مركز ابو آدم أنفاذا لتوجيهات وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة مشيرا إلي استمرار العمل بمراكز الحلفايا وكرري والتي تشهد إقبالا عاليا من الجمهور معلنا عن قرب تدشين العمل بمراكز بحري وشرق النيل، وأوضح اللواء دينكاوي أن المراكز الخدمية تشمل خدمات الجوازات والسجل المدنى

مضيفا أن إدارته تهتم بتجويد خدماتها المقدمة للجمهور عبر تبسيط الإجراءات وتوحيد النوافذ وفقا للقانون والإجراءات القياسية التشغيلية التي توفر الوقت والجهد.

وأكد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة عن إستمرار دائرة الاجانب في تقديم خدماتها وفق الضوابط المتبعة لتمكين فئة الأجانب من تقنين أوضاعهم الهجريةوأن تاشيرة دخول الأجانب (كاونترفيزا) متاحة ولم يطرأ اي تعديل علي الضوابط المتعلقه بها.

المكتب الصحفي للشرطة