المدير التنفيذي لمحلية سنار يقف على العمل في مشروع مركز علاج الأورام

وقف المدير التنفيذي لمحلية سنار فيصل عبدالرحمن أحمد ومدير عام مستشفى سنار التعليمي الدكتور محمد عزالعرب الحاج دفع الله، وممثل اللواء 265 دفاع جوي العميد ركن هاشم وهبي وعدد من أبناء سنار المبادرين في مشروع مركز علاج الأورام. وقفوا على مراحل سير العمل في المشروع.

إلى ذلك أمن المدير التنفيذي لمحلية سنار على أهمية المركز في تخفيف تكلفة العلاج. معرباً عن أمله في توطين العلاج بسنار لفائدة المواطنين داخل الولاية والولايات المجاورة.

من جانبه أكد المهندس مصعب ممثل مبادرة إنشاء المركز في تصريح لسونا أن مواطني سنار يعانون من عدم وجود خدمات لعلاج الأورام وجاءت المبادرة لإنشاء المركز داخل مستشفى سنار.