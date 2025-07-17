عن قرار اعتزالها .. والد حفيدة أم كلثوم: مدحت العدل له رأيه و هو حر فيه – صورة

- 1/3
أكد والد سناء حفيدة أم كلثوم أن سناء لم تنزعج من كلام المنتج مدحت العدل، فله رأيه و هو حر فيه.
وأضاف والد حفيدة أم كلثوم في اتصال هاتفي مع موقع صدي البلد الاخباري: اعتزلت الفن و مش عايزة تكمل و انا احترمت قرارها.
كان الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، قد عبر عن دهشته بعد علمه بقرار حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم اعتزال الفن وارتداء الحجاب، وقال في تصريحات صحفية أنها كانت قد لفت الأنظار بموهبتها خلال مشاركتها السابقة في برنامج «ذا فويس كيدز».
وقال “العدل” خلال افتتاح مقر الجمعية الجديد: «أم كلثوم ماتت وهي أم كلثوم، سألت على حفيدتها بعدما شوفتها، في برنامج اكتشاف مواهب عشان تيجي تمثل، يقولولي اتحجبت واعتزلت، تخيلوا أم كلثوم كده وحفيدتها بقت كده، شوفوا إحنا وصلنا فين».
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
