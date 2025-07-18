مدير عام قوات الجمارك يقف على ترتيبات العمل الجمركي بالخرطوم

تفقد الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، أمس مقر رئاسة قوات الجمارك وسط الخرطوم، للوقوف على بيئة العمل والترتيبات التشغيلية والاطمئنان على إستعداد الوحدات الجمركية.

وعبّر السيد المدير العام عن تقديره لجهود القيادات والعاملين، مشيداً بروح الإنضباط والتعاون، داعياً إلى تعزيز الأداء المؤسسي ومضاعفة الجهد لمواجهة متطلبات المرحلة الراهنة.

وفي سياق الزيارة استعرض اللواء هشام محمد الحسن مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بمكافحة التهريب خلال الاجتماع التنويري الذي ضم قيادات الجمارك بولاية الخرطوم الترتيبات الجارية لإنتقال رئاسة مكافحة التهريب إلى ولاية الخرطوم، مؤكداً مضي الجهود لضمان إنسياب العمل واستقراره خلال فترة الإنتقال.

من جانبه أكد العميد ناصر محمود المشرف العام على الجمارك بولاية الخرطوم إستعداد المحطات والمرافق الجمركية بالولاية، لافتاً إلى اكتمال الاستعدادات الفنية والبشرية لمجابهة تحديات المرحلة القادمة.

فيما قدم العميد عبدالرحمن زين العابدين مدير الإدارة العامة للتوجيه والخدمات، تنويراً حول موقف الخدمات الطبية، مشيراً إلى التطوير المتواصل بمجمع العميد عابدون سيد أحمد الطبي، بجانب الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الإجتماعية لمنسوبي الجمارك.