السعودية .. 457 مليونا مستحقات مزارعي القمح

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، أمس الأول، صرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 2025، بفروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب «سابل»، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للهيئة.

وبحسب بيانات الهيئة، بلغ إجمالي ما تم إيداعه في الحسابات البنكية للمزارعين ضمن هذه الدفعة 457.5 مليون ريال، وذلك مقابل صافي كميات مستلمة بلغت 258.453 طنًا، توزعت على 1005 مزارعين أنهوا عمليات التوريد منذ انطلاقة الموسم في 27 أبريل الماضي.

وأظهرت الأرقام أن منطقة الرياض جاءت في صدارة المناطق من حيث الكميات المستلمة والمبالغ المصروفة وعدد المزارعين، حيث تم صرف 92.7 مليون ريال لـ218 مزارعًا، مقابل كميات بلغت 52.387 طنًا من القمح المحلي، ما يعكس كثافة النشاط الزراعي بالمنطقة وتوسعها في زراعة القمح.

تلتها منطقة الخرج بمستحقات بلغت 82.5 مليون ريال لـ166 مزارعًا، بإجمالي كميات وصلت إلى 47.096 طنًا. ثم منطقة القصيم بمبلغ 68.6 مليون ريال، استفاد منها 179 مزارعًا، وقد بلغت الكميات الموردة من القمح 38.819 طنًا.

وشمل الصرف أيضًا مناطق أخرى بنسب متفاوتة، حيث سجلت حائل صرف 60.8 مليون ريال لـ158 مزارعًا، عن كميات بلغت 33.604 طنًا، فيما حصل 66 مزارعًا في منطقة الجوف على 37.6 مليون ريال مقابل 20.600 طنًا من القمح.

وفي المنطقة الشمالية الغربية، بلغ إجمالي ما تم صرفه لمزارعي تبوك 25.3 مليون ريال لـ38 مزارعًا، بكمية 13.687 طنًا، في حين وصلت مستحقات مزارعي وادي الدواسر إلى 66.3 مليون ريال لـ99 مزارعًا عن كمية 38.327 طنًا، أما الأحساء فسُجل صرف 23.4 مليون ريال لـ81 مزارعًا بكمية بلغت 13.933 طنًا.يأتي هذا الصرف في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتعزيز منظومة الدعم المباشر للمزارعين، وتشجيعهم على الاستمرار في زراعة القمح كمحصول إستراتيجي، ضمن مستهدفات الأمن الغذائي في رؤية السعودية 2030. كما تمثل هذه العملية تطبيقًا فعليًا لسياسات التحول الرقمي، من خلال منصة «محصولي» الإلكترونية، التي أتاحت للمزارعين إدارة عمليات التوريد والتسوية المالية بسهولة وشفافية.

