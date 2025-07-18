وزيرة الصناعة تتسلم المهام من وزير التجارة والتموين السابق

تسلّمت وزيرة الصناعة والتجارة، الأستاذة محاسن علي يعقوب، المهام من وزير التجارة والتموين السابق أحمد عمر بامفير، حيث تمت مراسم التسليم والتسلم اليوم بمباني وزارة الصناعة والتجارة ايذانًا بنقل السلطات والمسؤليات.

وعبرت محاسن عن تقديرها للوزير السابق على التعاون الجاد خلال فترة توليه لحقيبة وزارة التجارة والتموين، مؤكدة انه عمل بجد واهتمام وروح وطنية خالصة وانسجام مع زملاؤه في مجلس الوزراء السابق مما كان له الاثر الكبير في تميز اداء وزارة التجارة وتحقيق العديد من الإنجازات خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقدم أحمد عمر تنويرًا للوزيرة عن الوضع الحالي للوزارة وابرز ماتم إنجازه خلال فترة التكليف، والتحديات التي تواجه الوزارة والمشاريع والخطط المستقبلية خاصة خلال الفترة المقبلة والتي تتطلب الاندماج في التكتلات الإقليمية والدولية وفتح أسواق للصادرات السودانية، في ظل التكامل بين الصناعة والتجارة، وتنظيم التجارة الداخلية والخارجية، ووضع السياسات التي تعظم الصادرات وتضبط الواردات، واعداد الخطط القومية لتوفير السلع الاسترتيجية.

وثمن جهود الوزيرة محاسن، مؤكدًا مقدرتها على إدارة ملفات الوزارة وتطوير العمل، معبرًا عن أمله في ان تكلل جهود الوزيرة بالنجاح، وتشهد الوزارة في عهدها المزيد من الانجازات، مؤكدًا انه سيكون من ابرز الداعمين لها.