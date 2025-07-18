مجلس السيادة ينعى الكابتن محمد الأعيسر أحد أبرز نجوم كرة السلة بالسودان

ينعى مجلس السيادة، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله، الفقيد محمد علي الأعيسر كابتن المنتخب السوداني لكرة السلة في عصرها الذهبي، والذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالإبداع والعطاء.

ومجلس السيادة، إذ ينعاه، إنما ينعى للشعب السوداني، أحد أبرز رموز الرياضة في السودان في عصرها الذهبي، وبرحيله فقدت السلة والرياضة السودانية أحد أعمدتها الأوفياء، الذي خدمها لاعباً ومدرباً وإدارياً بكل تفانٍ وإخلاص، وعمل ضابطا بالقوات المسلحة، حيث تقلد منصب رئيس الاتحاد السوداني لكرة السلة، وترك بصمة واضحة في تاريخ اللعبة.

ويعد الفقيد من أعمدة الرياضة الوطنية، وأعظم لاعب سلة حقق البطولة العربية للسلة للسودان والبطولة العربية العسكرية للسلة وكان لاعبا ماهرا ومبدع.