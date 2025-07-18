والي نهر النيل يلتقي وفدا تركيا ويستعرض امكانيات الولاية الاستثمارية

استعرض والي نهر النيل دكتور محمد البدوي عبد الماجد إمكانيات الولاية الاقتصادية في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين والثروة الحيوانية والبنى التحتية في النقل البري والجوي والموانيء الجافة وقرى الصادر.

واضاف لدي استقباله وفدا تركيا الخميس من مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية (ستا) بأنقرا برئاسة تونق ديميرتاس رئيس القسم الافريقي بالمركز .

اضاف الوالي ان الحراك الاستثماري في ولاية نهر النيل كبيرا جدا وإن الولاية بها عشرات المصانع الوافدة من الخرطوم استقرت في الولاية بعد الحرب .

وكشف الوالي ان هناك (9) مليون فدان جاهزة للاستثمار الزراعي.

وتناول الوالي الدور الكبير الذي الذي قامت به ولايته بإستضافة الوافدين المتاثرين بالحرب الذين تجاوز عددهم(5) أضعاف سكان الولاية لاكثر من عامين ونصف كما استضافت الولاية اكثر من (40) جامعة اكملوا كل مطلوباتهم الاكاديمية في الفصول الدراسية والدراسات العليا.

الى ذلك قال رئيس قسم الدراسات الافريقية بأكاديمية ستا التركية تونق ديميرتاس ان الغرض من الزيارة معرفة الأبعاد الحقيقة للحرب في السودان وعكسها للرأي العام الدولي والإقليمي إضافة الى تعريف الشعب التركي بحقيقة الاوضاع في السودان وتحفيز الاستثمارات التركية في القطاعين العام والخاص للاقبال نحو السودان.

واشار مسوؤل الدراسات الافريقية بأكاديمية ستا التركية ان هذه الزيارة للسودان ولولاية نهر النيل كشفت الكثير من الحقائق على الأرض.