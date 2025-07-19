استقبال حاشد لرئيس الوزراء في أول زيارة له إلى ولاية الخرطوم

حظي رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس، باستقبال حاشد، بمدخل جسر الحلفايا بمدينة بحري، الجمعة، في أول زيارة له الى ولاية الخرطوم عقب توليه مهام رئاسة مجلس الوزراء .

واستقبل المواطنون كامل إدريس بالهتاف والشعارات التي تؤكد تلاحم الشعب مع قيادته السياسية والعسكرية، بينما بادل رئيس الوزراء المواطنين الهتاف، مؤكدًا بأن ولاية الخرطوم ستعود عاصمة قومية شامخة .

كما وقف سيادته، على أحوال المواطنين بمنطقة الجيلي شمالي مدينة بحري بولاية الخرطوم ، مبديًا تفاعله مع هموم وقضايا أهل المنطقة، مؤكدًا بأن الحكومة ستبذل أقصى مجهود لإعادة بناء ما دمرته الحرب.

وبادل رئيس الوزراء المواطنين التحايا وسط تفاعل وهتافات من المواطنين ابرزها (جيش واحد شعب واحد) وهتافات تعبر عن الدعم والمساندة لرئيس الوزراء لإنجاز مهامه في إدارة الدولة.

وعبر المواطنون عن ارتياحهم برؤية رئيس الوزراء بين المواطنين، معبرين عن تفاؤلهم بنجاح رئيس الوزراء في مساعيه للنهوض بالبلاد وتحقيق الإستقرار وبناء دولة ديمقراطية .

وكان في استقباله إلى جانب المواطنين، والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان .