البرهان يزور جامعة النيلين ويتفقد مركز الامتحانات بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة

قام السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان بزيارة تفقدية لجامعة النيلين، وقف خلالها على سير مركز الامتحانات بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة .
وطاف سيادته على عدد من كليات الجامعة ووقف على حجم الدمار والتخريب الذي مارسته مليشيا آل دقلو الإرهابية في حق المنشآت التعليمية والخدمية..
مؤكداً عزم الدولة على إصلاح ما دمرته الحرب واستعادة الحياة لمؤسسات التعليم العالي حتى تقوم بدورها المنوط بها في خدمة المجتمع.
واطمأن رئيس المجلس السيادي على الجهود الجارية من قبل إدارة الجامعة لإستئناف الدراسة في كافة الكليات. مشيداً بالروح المعنوية العالية للطلاب وانخراطهم في العملية التعليمية.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
