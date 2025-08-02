القوة المشتركة تؤكد مشاركة قوات “الحلو” في الهجوم على الفاشر وتعلن مقتل مرتزق كولومبي يقود قوات خاصة للمليشيا

أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح أنها تصدت لهجوم جديد شنته مليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر المحاصرة، مؤكدة أن الهجوم تم بمشاركة مباشرة من قوات الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

وأوضح البيان أن قوات الجيش، إلى جانب القوة المشتركة والمقاومة الشعبية، خاضت المعركة رقم 225، وتمكنت من تحييد عشرات المهاجمين، وتدمير عربات قتالية، وأسر عدد من عناصر المليشيا.

وأكد البيان مقتل قائد القوات الخاصة لمليشيا الدعم السريع، وهو مرتزق يحمل الجنسية الكولومبية، معتبرًا ذلك دليلًا واضحًا على استعانة المليشيا بمرتزقة دوليين لقتل السودانيين.

وشددت القوة المشتركة على أن مشاركة قوات الحلو لم تَعُد محل شك، بل أصبحت “معلنة وموثقة”، مضيفة أن هذه القوات انخرطت فعليًا في الحصار والعدوان مقابل المال والسلاح، في خطوة وصفتها بـ”التحالف الخطر مع مرتكبي الإبادة في الجنينة”.

كما شددت على أن المشروع الذي تسعى إليه المليشيا وداعموها الخارجيون “لا يزال حيًّا ويتمدد”، محذرة من التهاون، ومطالبة الجميع بـ”الوقوف صفًا واحدًا خلف القوات المسلحة والقوى الوطنية المقاتلة”.

وختم البيان بالدعاء بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

التيار