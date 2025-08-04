عودة 710 أسرة من ربك إلى ولاية الخرطوم

مواصله لبرنامج العودة الطوعية للمواطنين المتأثرين بالحرب ودعت محلية ربك من معسكر على محمد نور اليوم 710 أسرة بواقع 4936 نسمه لولاية الخرطوم .

حيث كان في وداعهم الاستاذ عبدالرحمن موسى الأمين نائب المدير التنفيذي لمحلية ربك مشرف إجراءات لجنة التفويج واللواء معاش محمد جاه الدين مقرر اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولايه والأستاذ محمد يوسف سليمان رئيس المقاومة الشعبية والاستنفار بمحلية ربك وأعضاء اللجنة وممثلي الاجهزه الامنيه والشرطيه.

وقال الاستاذ عبدالرحمن موسى الأمين نائب المدير التنفيذي لمحلية ربك مشرف لجنة التفويج ان هذا العمل هو ضمن برامج المسؤليه المجتمعية التي تقع على عاتق السلطات بمحلية ربك .

واشار الى ان برنامج العودة للمتأثرين بالحرب ساهمت فيه عدد من الجهات الرسمية والشعبية والمنظمات الإنسانية.