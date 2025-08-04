تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء

واصلت تكية الفاشر فيخ تقديم الخدمات الإنسانية للنازحين في مراكز الإيواء والمعسكرات والأسر بالاحياء السكنية، حيث قدمت اليوم الاثنين وجبة غذائية متكاملة لأكثر من 1500 من الأطفال والنساء وكبار السن.

وجاء تنفيذ هذه الوجبة بدعم كريم من المتبرع المعروف بـ”جابر عثرات الكرام”، الذي ظل يقدم العون والدعم للتكية حتي تواصل القيام بدورها في تخفيف من معاناة المواطنين التي تفاقمت جراء الحرب وتعثر الإمدادات.

وأكد عدد من المتطوعين المشاركين في إعداد وتوزيع الوجبة أن العمل يسير بوتيرة طيبة، وسط أجواء تعاونية وروح معنوية عالية، تغمرها الآمال بقرب الفرج وتحسن الأوضاع.

وأشاروا إلى أن المبادرات المجتمعية تبرهن على أن قيم التضامن لا تزال متجذرة بين أبناء المدينة برغم المآسي الانسانية التي سببها حصار المدينة .

من جانبهم عبّر عدد من المواطنين عن عميق امتنانهم وتقديرهم لما تقوم به تكية الفاشر من جهود، مثمنين الدعم السخي الذي يقدمه الخيّرون وأصحاب الأيادي البيضاء.

كما جددوا مناشدتهم لكافة المنظمات الإنسانية والخيرين بضرورة الاستمرار في مد يد العون، وتكثيف الدعم الغذائي والصحي، من أجل تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها المدينة.

وشدد الأهالي على أهمية تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، داعين المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه الوضع الإنساني المتدهور في شمال دارفور

سونا