“مارك” ينتزع لقب ثالث أغنى شخص في العالم

تجاوز “مارك زوكربيرج”، مؤسس شركة “ميتا ” ورئيسها التنفيذي، جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، ليصبح ثالث أغنى شخص في العالم اول أمس، بعدما ارتفعت أسهم “ميتا” في أعقاب تحقيق الشركة أرباحًا فاقت التوقعات.

وقفزت ثروة “مارك” الصافية بنحو 12% لتصل إلى 268.4 مليار دولار يوم الخميس، بزيادة تُقدر بحوالي 28.4 مليار دولار، بعدما ارتفع سعر سهم “ميتا” بأكثر من 11%.

جريدة المدينة