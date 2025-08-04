جامعة المناقل تدشّن الحضور الفيزيائي للطلاب!

شهدت جامعة المناقل للعلوم والتكنولوجيا صباح الأحد البداية الرسمية للحضور الفيزيائي للطلاب . هذا وقد أكد البروفسور يوسف فضل الله محمد مدير الجامعة إكتمال الإستعدادات لإستقرار العام الدراسي مشيراً إلى أن الجامعة فتحت أبوابها لإستقبال الطلاب والطالبات خاصة الذين يتطلب المنهج التطبيقي حضورهم فيما يتواصل إستدعاء المتبقي من الدفعات حسب جاهزية الصندوق القومي لرعاية الطلاب مثمناً الروح الإيجابية والتعاون المثمر بين الطلاب وهيئة التدريس بما يعزز من مكانة الجامعة ويدفعها نحو التميز الوطني والإقليمي . من جانبه أشاد الأستاذ عثمان يوسف أحمد الحاج المدير التنفيذي لمحلية المناقل بالجهود التي بذلتها القوات المسلحة والقوات النظامية والمساندون من المستنفرون والمقاومة الشعبية لضمان أمن الجامعة وإستقرارها مؤكداً دعم المحلية اللامحدود للجامعة حتى تضطلع بدورها الريادي في تقديم التعليم العالي بأفضل صورة . وفي ذات السياق عبّر عدد من الطلاب والطالبات عن سعادتهم بالعودة إلى مقاعد الدراسة حضوريا مؤكدين حرصهم على المساهمة الفاعلة في العملية التعليمية والإستقرار وتحقيق التحصيل العلمي . سونا

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