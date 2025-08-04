جبريل ابراهيم وعد د.جبريل إبراهيم وزير المالية بالسعي لمعالجة تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية وشح السيولة لمواطني كادوقلي والدلنج بولاية جنوب كردفان ؛ جراء الحصار المفروض عليهم من الحركة الشعبية جناح الحلو و مليشيا الدعم السريع المتمردة.

ووعد الوزير لدى لقائه نائب والي الولاية الأستاذ عبد الرحمن دلدوم شلو بالوزارة اليوم بالتنسيق مع جهات الاختصاص الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة لتنفيذ عمليات إسعافية عاجلة لإسقاط الأدوية والغذاء للمواطنين ، والاستفادة من فرص المنظمات في الدعم النقدي لهم لحين إيجاد معالجات جذرية برفع الحصار وفتح طريق الولاية ومسارات العون الإنساني لمواطنيها.

من جانبه قدم نائب الوالي شرحاً ضافياً لحال الولاية وتردي الأوضاع الإنسانية للمواطنين المحاصرين بمدينتي كادوقلي والدلنج لمدى عامين ، وإنعدام الخدمات الأساسية من صحة ومياه وكهرباء واتصالات ، معرباً عن أمله في تلبية حاجة الولاية بالدعم العاجل من المركز.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية يؤكد التزامه بالعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية والصحية لمواطني ولاية جنوب كردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.