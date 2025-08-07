عضو مجلس السيادة د. سلمى تلتقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

التقت عضو مجلس السيادة رئيس لجنة الخدمات التعليمية باللجنة العليا لتهيئة الخرطوم لعودة المواطنين د. سلمى عبد الجبار المبارك، الاربعاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور أحمد مضوى موسى. وبحث اللقاء الترتيبات الجارية لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين إلي ولاية الخرطوم، بجانب جهود عودة الجامعات إلى مقارها الرئيسية وتأهليها بعد الدمار الذي ألحقته المليشيا الإرهابية المتمردة بالمؤسسات التعليمية. وأمن الاجتماع على ضرورة دعم العملية التعليمية باعتبارها واحدة من مقومات المعرفة والوحدة الوطنية. يذكر أن اللقاء جاء في إطار عمل اللجنة العليا لتهيئة الخرطوم لعودة المواطنين التي تكونت بهدف التنسيق ودعم الجهاز التنفيذي لدعم خطة العودة للخرطوم. سونا

