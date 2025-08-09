وكيل الخارجية والتعاون الدولي بالإنابة يشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للدول النامية غير الساحلية

شارك السفير إدريس إسماعيل فرج الله، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالانابة، يرافقه السفير الصادق عبد الله الياس، مدير إدارة الشؤون الأفريقية، في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالدول النامية غير الساحلية، الذي انعقد بمدينة أوازا السياحية في تركمانباشي – تركمانستان خلال الفترة من 5 إلى 8 أغسطس 2025.

افتتح المؤتمر فخامة الرئيس التركماني سردار بير محمدوف، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومشاركة نحو 20 رئيس دولة وحكومة، إضافة إلى قيادات منظمات دولية وإقليمية ونحو 3 آلاف مشارك من مختلف القطاعات.

وقد وُجّهت دعوة مشتركة من الرئيس التركماني والأمين العام للأمم المتحدة لفخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي لحضور هذا المؤتمر الذي يُعقد كل عشر سنوات دعماً لـ32 دولة نامية غير ساحلية يقطنها حوالي 600 مليون نسمة.

ناقش المؤتمر “برنامج عمل أوازا 2024–2034” الذي يركز على خمسة مجالات رئيسية: التحول الهيكلي، البنية التحتية والاتصال، تسهيل التجارة، التكامل الإقليمي، وبناء القدرة على الصمود، مدعومًا بمبادرات تشمل الاستثمار في البنية التحتية، الأمن الغذائي، حرية العبور، الاتصال الرقمي، وبرنامج تجاري خاص بهذه الدول في إطار منظمة التجارة العالمية.

أكد السفير إدريس إسماعيل، خلال الكلمة التي ألقاها، على مساهمة السودان في تمكين الدول الحبيسة المجاورة من الوصول إلى موانئه، وأهمية التعاون بين الدول الغنية والنامية لتحقيق التنمية المستدامة واحترام خصوصيات الشعوب.

ودعا إلى تنفيذ مشروعات عابرة للحدود تربط الدول غير الساحلية بالموانئ عبر خطوط نقل برية وحديدية وشبكات طاقة، وإصلاح النظام المالي العالمي ليصبح أكثر عدلاً وشفافية، مع تسهيل التمويل للدول النامية دون شروط معقدة.