الهند تهاجم “ازدواجية المعايير” لأمريكا وأوروبا في علاقتهما التجارية مع روسيا

وجهت الهند انتقادات لاذعة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، منتقدة ما وصفته بـ”ازدواجية المعايير” حيال علاقاتهما التجارية مع روسيا، وذلك عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على البضائع الهندية بسبب استمرار نيودلهي في استيراد النفط الروسي.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان صدر مساء الإثنين إن “الدول التي تنتقد الهند هي نفسها منخرطة في التجارة مع روسيا”، مضيفة أنه “من غير المبرر استهداف الهند وحدها”.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أجرى تعاملات تجارية مع روسيا بقيمة 67.5 مليار يورو (78.02 مليار دولار) عام 2024، من ضمنها واردات قياسية من الغاز الطبيعي المسال وصلت إلى 16.5 مليون طن متري.

أما الولايات المتحدة، فقد واصلت وفق البيان، استيراد سادس فلوريد اليورانيوم الروسي لاستخدامه في قطاع الطاقة النووية، إلى جانب البلاديوم والأسمدة والمواد الكيميائية، من دون أن يوضح البيان مصدر هذه المعلومات.

يأتي هذا التصعيد عقب تهديدات مباشرة أطلقها ترامب يوم 31 تموز/يوليو، معلنًا فرض رسوم بنسبة 25% على البضائع الهندية المصدّرة إلى بلاده، ملوّحًا أيضًا بعقوبات غير محددة ضد مشتريات الهند من النفط الروسي، في ما وصفه مراقبون بأنه تصعيد مفاجئ في العلاقات بين واشنطن ونيودلهي.

الهند، التي تعد من أكبر مستوردي النفط الروسي، استوردت نحو 1.75 مليون برميل بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2025 بشكل يومي، بزيادة 1% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقد فرض الاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو عقوبات على شركة “نايارا إنرجي” الهندية، إحدى أبرز شركات التكرير، والتي تملك شركة روسنفت الروسية الحصة الأكبر من أسهمها. فيما أكدت نيودلهي أنها لا تعترف بـ”العقوبات الأحادية” التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

ردود لاذعة من نيودلهي

أدان كل من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وحزب المؤتمر المعارض الرئيسي، الانتقادات الأمريكية المستمرة. وقال النائب عن حزب المؤتمر، مانيش تيواري، إن “تصريحات ترامب المهينة تمسّ كرامة الهنود”، مضيفًا: “لقد حان الوقت لوضع حد لهذا التنمّر والتهديد المتواصلين”.

من جهته، استحضر نائب رئيس حزب بهاراتيا جاناتا، بايجايانت جاي باندا، مقولة شهيرة لهنري كيسنجر على منصة X قال فيها: “أن تكون عدوًا لأمريكا قد يكون أمرًا خطيرًا، لكن أن تكون صديقًا لها فذاك قاتل”.

ضغوط اقتصادية متصاعدة

يرى خبراء التجارة أن الرسوم الأمريكية المرتقبة قد تُلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الهندي. وقال أجاي سريفاستافا، من مبادرة أبحاث التجارة العالمية في نيودلهي، إنه يتوقع تراجع صادرات الهند إلى الولايات المتحدة بنسبة 30% خلال السنة المالية الحالية، لتنخفض إلى 60.6 مليار دولار مقارنة بـ86.5 مليار دولار في السنة المالية 2025.

وقد انعكس التوتر التجاري مباشرة على الأسواق، مع تراجع مؤشرات الأسهم الهندية إثر تهديدات ترامب الأخيرة.

يورو نيوز