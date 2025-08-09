عدد من الوزراء يؤدون القسم أمام رئيس مجلس السيادة

أدى القسم أمام السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم، عدد من الوزراء ووزير الدولة بالمالية، الذين تم تعيينهم مؤخراً في حكومة الأمل المدنية، بحضور رئيس الوزراء د.كامل إدريس، وممثل رئيس القضاء والأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن دكتور محمد الغالي علي يوسف.

وقال بروفسور أحمد آدم محمد وزير الشباب والرياضة في تصريح صحفي أن الوزراء الذين أدوا القسم هم وزراء الطاقة وشؤون مجلس الوزراء والشباب والرياضة والتحول الرقمي والاتصالات بجانب وزير الدولة بوزارة المالية.

وأوضح أن الثقة التي أولتها القيادة للوزراء ستكون محل تقدير ومسؤولية مبيناً أن المرحلة القادمة ستشهد تعافي الوطن من آثار الحرب مؤكدا أن الوزراء سيعملون في تناغم وانسجام في حكومة الأمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

سونا