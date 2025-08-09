قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا .. المريخ يبدأ المشوار من الكونغو والهلال من جنوب السودان

أسفرت قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي جرت اليوم، عن مواجهات متفاوتة الصعوبة للأندية السودانية الأربعة المشاركة، ما بين تحديات شرسة وفرص مواتية للتأهل.

الهلال.. صدام بطابع خاص أمام “الجاموس”

أوقعت القرعة فريق الهلال السوداني في مواجهة ذات طابع خاص أمام “الجاموس” الجنوب سوداني، الذي يقوده البرازيلي ريكاردو هيرون، المدرب الأسبق للأزرق.

تقام مباراة الذهاب في جوبا بين 19 و21 سبتمبر، على أن يستضيف الهلال الإياب بأم درمان بين 26 و28 من الشهر نفسه.

وفي حال التأهل، يلاقي الهلال الفائز من مواجهة البوليس الكيني ومقديشو الصومالي، حيث تُلعب جولة الذهاب بين 17 و19 أكتوبر، والإياب بين 24 و26 أكتوبر في ملعب الهلال.

المريخ يبدأ المشوار من الكونغو

يخوض المريخ اختبارًا قويًا أمام وصيف الدوري الكونغولي في الدور التمهيدي الأول لدوري الأبطال، إذ يحل ضيفًا في مباراة الذهاب أحد أيام 19 أو 20 سبتمبر، قبل أن يخوض الإياب على ملعبه الافتراضي أحد أيام 26 أو 27 سبتمبر.

وفي الدور التالي، حال تأهله، سيواجه الفائز من مواجهة ليولي الليسوتي وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، حيث تقام مباراة الذهاب على ملعبه الافتراضي بين 17 و18 أكتوبر، والإياب في ليسوتو أو جنوب إفريقيا بين 24 و25 أكتوبر.

الأهلي مدني يصطدم بالنجم الساحلي

في بطولة الكونفدرالية، يواجه الأهلي مدني مهمة صعبة أمام النجم الساحلي التونسي، إذ تُقام مباراة الذهاب أحد أيام 19 أو 20 أو 21 سبتمبر، على أن تُحدد مواجهة الإياب لاحقًا وفق ترتيبات الاتحاد الإفريقي.