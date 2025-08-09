برمة يصدر قراراً بإقالة ستة من قيادات حزب الأمة

رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر يصدر قرارًا بإقالة ثلاثة من نوابه، وهم: إبراهيم الأمين، ومحمد عبد الله الدومة، وصديق محمد إسماعيل، إضافةً إلى مساعد الرئيس بشرى عبد الحميد، ومستشاري الرئيس إسماعيل كتر ونعيمة عجبنا، وذلك بحجة عدم الالتزام بالخط العام للحزب وموجهاته الاستراتيجية .

الجزيرة_السودان

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

