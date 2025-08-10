“الكتلة الديمقراطية تحذر الحكومة من اتخاذ قرارات كبيرة دون تشاور”

حذرت الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، الحكومة من اتخاذ قرارات كبيرة دون تشاور مع القوى الوطنية، مؤكدة على ضرورة أن تُتخذ القرارات الكبيرة في الدولة بالتشاور مع القوى الوطنية.

تفاصيل التحذير

– مخاطر تمرير تعديلات دون مشاورة: نبهت الكتلة إلى مخاطر تمرير تعديلات على الوثيقة الدستورية دون مشاورة القوى السياسية الوطنية، لما يمثله ذلك من إضرار بالمصلحة الوطنية.

– ضرورة تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية: دعت الكتلة إلى الإسراع في تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية، وفي مقدمتها المجلس التشريعي لمراقبة الحكومة وسن قوانين التحول الديمقراطي.

خارطة الطريق

– تهديد وحدة السودان: أكدت الكتلة أن خارطة الطريق التي طرحت للأمم المتحدة والجامعة العربية وصدرت في بيان الاتحاد الأفريقي، والتي تقترح حصر مليشيا الدعم السريع في حواضنها بدارفور، من شأنها أن تؤدي إلى تهديد وحدة السودان.

– مبادئ الحل الشامل: دعت الكتلة إلى أن يقوم الحل الشامل وتصمم خارطة الطريق على مبادئ صون وحدة وسلامة أراضي السودان والحفاظ على سيادته الوطنية.

دور مصر في حل الأزمة

– أهمية الدور المصري: نوهت الكتلة إلى أهمية الدور الرائد لجمهورية مصر العربية في حل المسألة السودانية، كونها الأكثر فهمًا لتعقيدات المشهد السوداني.

– دعم الدول الصديقة: أشارت إلى أهمية دعم الدول الصديقة للسودان، مثل المملكة العربية السعودية وإريتريا، في حل الأزمة