مليشيا الدعم السريع التي هاجمت مخيم زمزم انطلقت من قاعدة سرية في ليبيا

راديو فرنسا الدولي، كشف عن قاعدة عسكرية تابعة لمليشيا الدعم السريع، في الصحراء الليبية.

وخلال تقريره اشار RFI ومن خلال تحقيقات موسعة عن وجود مليشيا الدعم السريع في الصحراء بالقرب من مدينة الكفرة الليبية .

واشارت التقارير إلى رصد مركبات استخدمت في هجمات مليشيا الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين بالفاشر .

ـ وكشف التحقيق عن قوافل كبيرة من سيارات تويوتا لاند كروزر مُجهزة بالأسلحة، تم تصويرها في أوقات مختلفة في الصحراء، وشوهدت المركبات نفسها، متوقفة في منطقة صخرية جنوب ليبيا، ثم لاحقًا في مخيم زمزم.

ـ صور الأقمار الاصطناعية تظهر حركة آليات عسكرية تابعة للمليشيا عبر نطاق واسع في ليبيا.