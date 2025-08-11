فيديوهات الرسم الخادشة.. القبض على البلوجر نوجا تاتو في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية القبض على البلوجر نوجا تاتو في منطقة عين شمس لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء يتضمن رسم تاتو وألفاظ خارجة. ووردت بلاغات ضد البلوجر نوجا تاتو بسبب قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة الأمن القبض على البلوجر نوجا تاتو وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. صدى البلد

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

