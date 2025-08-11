شاهد بالفيديو.. مواطن مصري يودع مئات السودانيين العائدين إلى أرض الوطن بالورود: (هدفنا هو أن نترك ذكرى حلوة عند أخواننا)

حرص مواطن مصري, على وداع السودانيين, العائدين لأرض لبلادهم وذلك بمحطة قطار مصر, على متن قطار العودة الطوعية الرابع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام المواطن المصري, خلال مبادرة قام بتفعيلها بإهداء كل السودانيين, المسافرين وحتى أهاليهم الذين كانوا في وداعهم باقات من الورود.

وقال في حديثه لإحدى المحطات: (هدفنا من المبادرة هو أن نترك ذكرى حلوة عند أخواننا السودانيين, الذين كانوا على قلوبنا طيلة فترة بقائهم في مصر).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)