كسلا تقرر تطبيق نظام التحصيل والسداد الإلكتروني

أبدى مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا في اجتماعه برئاسة الوالي المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق موافقته على البدء الفوري والمباشر في تطبيق نظام التحصيل والسداد الالكتروني اعتبارا من الخميس القادم.

وكان المجلس الذي خصص جلسته عن تحصيل السداد الالكتروني ـ قد استمع الي تنوير شامل من رئيس وفد وزارة المالية الاتحادية حول كافة الجوانب المتعلقة بالنظام والفوائد المرجوة التي تضمن توريد كل الايرادات من كل المستفيدين دون اي فرز او اعفاء .

واوضح الدكتور صلاح احمد محمد عثمان مدير عام وزارة المالية ولاية كسلا ان الجلسة شهدت نقاشا مطولا وتساولات كثيرة حول تطبيق النظام .