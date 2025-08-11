كسلا تقرر تطبيق نظام التحصيل والسداد الإلكتروني

- 1/2
- 2/2
أبدى مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا في اجتماعه برئاسة الوالي المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق موافقته على البدء الفوري والمباشر في تطبيق نظام التحصيل والسداد الالكتروني اعتبارا من الخميس القادم.
وكان المجلس الذي خصص جلسته عن تحصيل السداد الالكتروني ـ قد استمع الي تنوير شامل من رئيس وفد وزارة المالية الاتحادية حول كافة الجوانب المتعلقة بالنظام والفوائد المرجوة التي تضمن توريد كل الايرادات من كل المستفيدين دون اي فرز او اعفاء .
واوضح الدكتور صلاح احمد محمد عثمان مدير عام وزارة المالية ولاية كسلا ان الجلسة شهدت نقاشا مطولا وتساولات كثيرة حول تطبيق النظام .
وابان ان الوزارة شرعت منذ مدة في تدريب وتنوير الوحدات المسئولة عن النظام في الوزارات والمحليات والوحدات الاتحادية والاجهزة والوحدات العدلية التي ستقوم بتطبيق النظام الذي وصفه بالفعال والذي يودع كل اموال الدولة في اناء واحد وارجاعها للوحدات المختصة والصرف عليها وفق الموازنات والرسوم المجازة التي تؤكد علي العدالة الاجتماعية والاقتصادية في توريد الايرادات من المستفيدين.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
