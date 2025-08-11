مناوي : محاولة دخول مليشيا الدعم السريع إلى مدينة الفاشر ليست سوى تذكرة ذهاب بلا عودة

قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إن محاولة دخول قوات الدعم السريع، إلى مدينة الفاشر حاضرة إقليم دارفور، ليست سوى تذكرة ذهاب بلا عودة.

وكشف “مناوي” في منشور على”فيسبوك”، عن انتصار الجيش والقوة المشتركة المساندة له على الدعم السريع في المعركة رقم 227، مشيراً إلى أن الدعم السريع استخدمت سياسة التجويع للأطفال والنساء وكبار السن بحصارها المفروض على المدينة.

العربية_السودان

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

