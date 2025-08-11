شاهد بالفيديو.. شيبة ضرار: (المصباح وأخوانه حرروا الخرطوم وعدد من الولايات ويستحق أن ينصب له تمثال)

دافع قائد قوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان, الجنرال شيبة ضرار, عن قائد فيلق البراء بن مالك, المصباح طلحة, وذلك بعد اعتقاله بالقاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد امتدح شيبة ضرار, دور قائد فيلق البراء بن مالك, وأكد أنه وأخوانه نجحوا في تحرير العاصمة الخرطوم, وعدد من الولايات. وقال قائد قوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان, أن مثل المصباح, يستحق أن ينصب له تمثال بدلاً من اعتقاله مشيداً بدور مصر, ووقفتها مع الشعب السوداني, لكنه طالب بضرورة إطلاق سراحه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

