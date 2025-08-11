حكومة غرب كردفان تتابع توزيع المساعدات الإنسانية للوافدين

وقفت حكومة ولاية غرب كردفان، ممثلة في نائب الوالي الأستاذ آدم كرشوم نورالدين، وأمين عام الحكومة، ومدير قوات الشرطة، وممثل مدير جهاز الأمن والمخابرات العامة، ومفوض مفوضية العون الإنساني، الأحد، ميدانيًا على عملية توزيع المساعدات الإنسانية للوافدين إلى الولاية، وذلك بمركز إيواء “عمارة الشرطة”.

وأوضح نائب الوالي آدم كرشوم نورالدين في تصريح (لسونا) أن الوافدين يواجهون أوضاعًا إنسانية صعبة، حيث اضطر كثير منهم إلى مغادرة محليات ومدن الولاية في ظروف إنسانية غاية في التعقيد، وأكد أن حكومة الولاية تبذل جهودًا حثيثة لتوفير المساعدات الإنسانية.

وأشار كرشوم إلى مساعي والي الولاية اللواء ركن م حقوقي محمد آدم محمد جايد في مدينة بورتسودان لاستقطاب الدعم.

كما شدد على مواصلة التنسيق مع شركاء السودان لمعالجة تحديات الوافدين، وكشف عن تعاون وثيق مع القوات المسلحة والقوات المساندة لها بهدف تحرير ولاية غرب كردفان من المليشيات.

من جانبه أوضح مفوض العون الإنساني بالولاية الاستاذ الجيلي الهادي احمد الحبيب أن عدد الأسر في مركز إيواء “عمارة الشرطة” تجاوز 380 أسرة، حيث تم توفير الإيواء والغذاء لهم.

ودعا الجيلي شركاء العمل الإنساني إلى التدخل لدعم بقية المعسكرات، مبينًا أن عدد الأسر على مستوى المجتمع المستضيف بلغ أكثر من 31 ألف أسرة، إضافة إلى أكثر من 40 ألف أسرة ما زالت عالقة في الطريق.