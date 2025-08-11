- 1/2
- 2/2
قالت الممثلة دينا محسن «ويزو» إن فكرة هذا اللقب جاءت من «لانشون» كانت تفضل تناوله، وأصدقائها في مرحلة الإعدادية وخرج أحد الأصدقاء قائلا: «دينا محسن اللي في 3 خامس اسمها ويزو».
وأضافت الفنانة دينا محسن خلال حوار تلفزيوني ببرنامج عبر قناة «الشرق» تقديم الإعلامي معتز الدمرداش إن والدتها كانت تغضب حال حصولها على 98% طوال فترة إجازة الصيف، وهي كانت تعمل موظفة في مصلحة الضرائب المصرية، والتحقت بنفس الجامعة بنظام التعليم المفتوح لكي تحصل على تسوية وتصبح «مأمورة».
وأوضحت أنها خلال فترة دراستها في مدرسة المعادي القومية كان يدرس معها الفنانة ياسمين عبد العزيز وآمال ماهر، وتنبأ مدرس الموسيقى بمستقبل عظيم لها.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد دراستها مع ياسمين عبدالعزيز وآمال ماهر.. “ويزو” تكشف سرّ اللقب – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.