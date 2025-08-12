وفد الادارة العامة للرقابة على شركات صادر الذهب يختتم زيارته للولاية الشمالية

إختتم وفد الادارة العامة للرقابة على شركات صادر الذهب برئاسة الاستاذ أيمن على حامد مدير الادارة زيارته للولاية الشمالية التي إستمرت لمدة أربعة أيام . وعقد الوفد في ختام الزيارة اجتماعا تنسيقيا مشتركا بالمدير التنفيذي لمحلية الدبة بالانابة الاستاذ الحسن إبراهيم ومدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية الشمالية الاستاذ عبد الرحمن محجوب النضيف. وإستمع الوفد إلى تنوير مفصل حول أعمال الشركة السودانية للموارد المعدنية بالمحلية ودورها في تنظيم ومتابعة عمليات إنتاج الذهب حتى مرحلة الصادر بما يضمن عائدا إقتصاديا يعود بالخير والنفع على البلاد . وأكد المدير التنفيذي لمحلية الدبة بالانابة متابعتهم اللصيقة بنافذة الصادر بالدبة الى أن تصبح عمارة ذهب يستكمل فيها جميع إجراءات الصادر . من جانبه أكد مدير قسم المنافذ والمعابر ممثل الوفد الاستاذ حمزة محمد عثمان لسونا أن زيارة الوفد للولاية الشمالية جاءت في إطار الزيارات التفقدية على عدد من الولايات وذلك بهدف الوقوف على سير العمل فى قطاع الموارد المعدنية وجهود حماية الثروات القومية. سونا

