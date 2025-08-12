مدير جامعة وادي النيل يؤكد احكام التنسيق و التعاون الكامل مع صندوق رعاية الطلاب

ودع مدير جامعة وادي النيل، البروفيسور حسن الصائم، الأمين العام السابق لصندوق رعاية الطلاب بولاية نهر النيل، الأستاذ أحمد محمد كلتوس، واستقبل خلفه في منصبه الأستاذ أحمد العبادي الاثنين برئاسة الجامعة بعطبرة بحضور عدد من قيادات الجامعة والصندوق يتقدمهم الأستاذ / قمر الأنبياء حسن علي – أمين شؤون الولايات برئاسة الصندوق القومي لرعاية الطلاب.

وثمّن الصائم الدور الكبير الذي لعبه الأستاذ أحمد كلتوس في دعم الطلاب، خاصة خلال فترات الحرب، من خلال إعادة إعمار وصيانة المجمعات السكنية التي استضافت طلاباً من جامعات متضررة.

من جانبه أشاد الأستاذ كلتوس بالتعاون الكبير والدعم من جامعة وادي النيل الأمر الذي ساهم كثيراً في تذليل معوقات عمل الصندوق وأدي الي تطويره.

وتعهد الأستاذ عبادي مدير الصندوق الجديد علي الاستمرار في التعاون والتكامل مع جامعة وادي النيل حتي يحقق الصندوق أهدافه .

يذكر أن اللقاء تزامن مع التحضيرات لختام فعاليات المسرح الطلابي ضمن مهرجان “الكرامة”، الذي يضم منافسات تربوية وثقافية ورياضية بين طلاب الجامعات السودانية.