البرهان يؤكد أهمية تطوير وتعزيز علاقات السودان الخارجية

أكد السيد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، أهمية تطوير وتعزيز علاقات السودان الخارجية،، بما يعزز من المصالح المشتركة ويدعم مسار تلك العلاقات لتحقيق الأهداف العليا للسودان.

جاء ذلك خلال وداعه اليوم سفراء السودان لدى ،كل من جمهورية مالي السفير خالد شكري، وجمهورية زمبابوي السفير ابراهيم الشيخ ، وجمهورية جنوب افريقيا، السفير عثمان ابوفاطمة وجمهورية فنزويلا، السفير الهادي الصديق .

وقال سفير السودان لدى مالي في تصريح صحفي إن السفراء إستمعوا لتوجيهات ثرة من رئيس مجلس السيادة من شأنها دعم مسار علاقات السودان الخارجية، وتقوية آفاق التعاون المشترك. لاسيما في في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، وأضاف ان هذه التوجيهات تهدف لخدمة مصالح السودان وشعبه مع دول الجوار الإفريقي ودول أمريكا اللاتينية.

وأعرب السفير شكري عن تطلع السودان وحرصه لدفع وتعزيز أواصر التعاون مع هذه الدول.

سونا