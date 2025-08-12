- 1/2
- 2/2
أكد السيد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، أهمية تطوير وتعزيز علاقات السودان الخارجية،، بما يعزز من المصالح المشتركة ويدعم مسار تلك العلاقات لتحقيق الأهداف العليا للسودان.
جاء ذلك خلال وداعه اليوم سفراء السودان لدى ،كل من جمهورية مالي السفير خالد شكري، وجمهورية زمبابوي السفير ابراهيم الشيخ ، وجمهورية جنوب افريقيا، السفير عثمان ابوفاطمة وجمهورية فنزويلا، السفير الهادي الصديق .
وقال سفير السودان لدى مالي في تصريح صحفي إن السفراء إستمعوا لتوجيهات ثرة من رئيس مجلس السيادة من شأنها دعم مسار علاقات السودان الخارجية، وتقوية آفاق التعاون المشترك. لاسيما في في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، وأضاف ان هذه التوجيهات تهدف لخدمة مصالح السودان وشعبه مع دول الجوار الإفريقي ودول أمريكا اللاتينية.
وأعرب السفير شكري عن تطلع السودان وحرصه لدفع وتعزيز أواصر التعاون مع هذه الدول.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يؤكد أهمية تطوير وتعزيز علاقات السودان الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.