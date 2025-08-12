مدير التأمين الصحي بكسلا يلتقي الناظر ترك ناظر عموم قبائل الهدندوة

- 1/2
إستقبل الدكتور مجدي عبد القادر مدير التأمين الصحي ولاية كسلا بمكتبه صباح الاثنين الناظر محمد الأمين ترك ناظر عموم قبائل الهدندوة .
وبحث اللقاء سبل وضرورة بسط خدمات التأمين الصحي بمنطقة رساي ومناطق البحر شرق أروما و زيادة التغطية التأمينية وإتاحة الخدمة الطبية بالمنطقة .
واكد دكتور مجدي حرص الإدارة واولوياتها على توفير خدمات التأمين الصحي في كافة المناطق الطرفية بالولاية.
وقال انه تم الإتفاق مع وزارة الصحة بالولاية على تنفيذ زيارة مشتركة إلى مركز صحي منطقة رساي للوقوف ميدانيا على إمكانية تأهيله ليصبح ضمن منافذ تقديم خدمات التأمين الصحي إضافة الى القرى التي حول المنطقة.
واشار مجدي إلى السعي والتخطيط لتمديد خدمات التأمين الصحي لتشمل قرى محلية شمال الدلتا .
واعرب الدكتور مجدي عن شكره للناظر ترك على الزيارة مشيدا بوقفته مع قضايا وهموم التأمين الصحي بالولاية .
وامتدح الناظر ترك جهود التأمين الصحي و دوره في تقديم الخدمات وتخفيف الاعباء علي المرضى.
واكد على اهميه وضرورة توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل كافة أحياء وقرى وفرقان الولاية .
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
