عطاء نظافة الموانئ البحرية .. بلاغ عاجل إلي وزير المالية .. حتي لا تتعارض التصريحات الأخيرة لوزير المالية مع مايدور في كواليس عطاء نظافة الموانئ البحرية .. نأمل أن يطلب الدكتور جبريل إبراهيم تقريراً عاجلاً عن سير إجراءات العطاء بالرقم 2/25 والعطاء 5/25 واللذين أعلنت عنهما هيئة الموانئ البحرية لنقل النفايات ونظافة مواقع ومكاتب الهيئة .. شاركت في العطاء عدد من الشركات التي استوفت الشروط اللازمة .. مع خبرات وتجارب سابقة في مجال النظافة ونقل النفايات .. المدهش أنّ جهة وشخصية نافذة داخل هيئة الموانئ ضربت بشروط العطاء عرض الحائط .. وترتب الآن لترسية العطاء لشركة نظافة تملكها شركة الموانئ .. السعر الذي قدمته شركة النظافة التي تتبع للموانئ هو الأعلى بين كل الأسعار التي قدمتها الشركات الأخري مجتمعة .. تريليون جنيه هو المبلغ الذي تقدمت به شركة النظافة التي تتبع لهيئة الموانئ البحرية حتي تتمكن من نظافة ونقل النفايات موضوع العطاء .. والتريليون هذا سيتم دفعه للشركة شهرياً لمدة عام !! المفارقة أن النفايات وأشجار المسكيت تخنق مداخل ومخارج هيئة الموانئ .. ومدّت الأشجار الهاملة جذورها وأفرعها حتي حدود مكتب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية .. دكتور جبريل قال في تصريحاتٍ له يوم أمس إنّ وزارته ستكون حريصة علي الشفافية و كفاءة الإنفاق العام وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة ..ومايحدث في غرفة فرز عطاء نظافة ونقل النفايات بهيئة الموانئ البحرية يحتاج إلي مراجعة عاجلة ليتطابق قول وزير المالية مع أفعال اللجان الحكومية للعطاءات والمشتروات وتلك قصة طويلة سنطل علي حوشها بعد متابعتنا لعطاء الموانئ المثير للجدل !! الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

