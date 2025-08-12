رد فعل غير متوقع من جنيفر لوبيز بعد زحف «صرصار» على رقبتها أثناء غنائها (فيديو)

تعرضت النجمة الأمريكية جنيفر لوبيز لحدث غير متوقع أثناء غنائها خلال حفلها الأخير الذي أحيته ضمن جولتها العالمية Up All Night: Live in 2025 في ألماتي، بدولة كازاخستان، أمس الأحد 10 اغسطس.

وأثناء غنائها على المسرح تسلق «صرصار» على جسد جنيفر لوبيز حتى وصل إلى رقبتها، وفي رد فعل غير متوقع لم تفزع جنيفر لوبيز بل قامت بإلتقاط الصرصار وألقته بعيدا عنها بثبات كبير، ولم تقطع أغنيتها، ما أثار دهشة الجمهور الحاضر ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع الفيديو.

ابتسمت جينفير لوبيز بعد الانتهاء من أغنيتها وعلقت على تسلق الصرصور على رقبتها قائلة: «كاد يدغدغني شكرا لك يا الله»، وفور انتشر مقطع الفيديو من الحفل أشاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي باحترافية جنيفر لوبيز ووصفوا الموقف أنه لحظة رعب، ووصفوها بالأفضل بسبب تعاملها الاحترافي مع الموقف.

وكانت ظهرت الفنانة العالمية جنيفر لوبيز في مقطع فيديو انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي على شاطئ البحر في شرم الشيخ وسط عدد كبير من معجبيها الذين التفوا حولها في أجواء عفوية وحفاوة شديدة، وبدت لوبيز مبتسمة وسعيدة، حيث تتفاعل مع الجمهور بطريقة بسيطة، ما جعل المشهد يحظى بإعجاب واسع، واعتبره البعض دليلًا على قربها من محبيها وتواضعها.

المصري اليوم