استقبل المدير التنفيذي لبلدية القضارف الاستاذ يعقوب محمد العبيد ومفتش شؤون الرئاسة الدكتور خالد ابراهيم ابوبكر بمكتبه الاثنين وفدًا من شركة جياد وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجال دعم صحة البيئة وتعزيز خدمات النظافة بالمدينة. وناقش الطرفان إمكانية توفير آليات جديدة تشمل حاويات و”هوك لودر” للمساهمة في تحسين المظهر العام ودعم جهود البلدية لتحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها إدارة النفايات. ورحب المدير التنفيذي بوفد الشركة مثمنًا حرصهم واستعدادهم لمواصلة أوجه التعاون المشتركة لتوفير المعينات والاليات المطلوبة التي تدفع بعمل الادارات المتخصصة بالبلدية في الوقت المحدد . من جانبهم، أكد ممثلو شركة جياد التزامهم بدعم بلدية القضارف وتوفير كافة الآليات اللازمة بما يسهم في الارتقاء بخدمات صحة البيئة وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين . سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر شراكة بين بلدية القضارف وجياد للارتقاء بخدمات صحة البيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.