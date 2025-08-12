لقاء سويسرا .. البرهان أكد لمستشار ترمب رفض وجود الدعم السريع في السلطة

قالت مصادر للعربية إن البرهان عقد لقاء مع مسعد بولس مستشار ترمب أمس في سويسرا ⁧ -البرهان أكد لمستشار ترمب رفض وجود الدعم السريع في السلطة -مستشار ترمب أكد للبرهان رغبة واشنطن في استعادة التعاون لمكافحة الإرهاب -مستشار ترمب أكد للبرهان حرص واشنطن على بناء علاقات مباشرة مع السودان -لقاء البرهان ومستشار ترمب كان بطلب أميركي. العربية – السودان

