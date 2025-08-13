المصباح طلحة الحمد لله أطمئن الجميع أنني الأن بين أبنائي وفي منزلي حراً طليقاً عزيزاً.. شكراً جزيلا لكل الشعب السودانيكل الإمتنان والحب والتقدير لكم والفخر بكم.. التحية للصامدين في الفاشر الأبية قلعة الفداء والبسلالة.. رصد – “النيلين”

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر المصباح: الحمد لله أطمئن الجميع أنني الأن بين أبنائي وفي منزلي حراً طليقاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.