صفع مجلس الأمن مليشيات وعصابات التمرد السريع برفضه لتشكيل حكومتها الإفتراضية .. ■ القرار يعني عملياً نهاية أحلام الموتورين والقتلة الذين رفعوا عقيرتهم بأحلام وأوهام سراب .. كانوا يظنون أنهم أصدقاء وأعوان وعملاء بالأصالة للمجتمع الدولي .. ■ ستتوالي الهزائم بإذن الله .. ■ وسيصرخون .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

