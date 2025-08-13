إزالة عشوائي مرسى شمبات أكبر بؤر المظاهر السالبة والمخالفات

نفذ جهاز حماية الاراضي وازالة المخالفات بالتنسيق مع المدير التنفيذي لمحلية بحري ازالة السكن العشوائي بمرسي شمبات الذي تتواجد بداخله كل أشكال الجريمة الظواهر السالبة منذ عشرات السنين عطفا على تصريح مدير جهاز حماية الاراضي وازالة المخالفات عبد العزيز عبد الله وأضاف: يقوم العشوائي على جروف وسواقي و يتعدى على مسار مسارالطريق الدائري (إمتداد شارع مور) وقد تم تعويضهم سابقا

وأسفرت الحملة عن نقل الانقاض وفتح شارع مور وشارع المزارع

وشاركت في الإزالة القوات النظامية المختلفة والنيابة العامة والمساحة وموظفي جهاز حماية الاراضي وازالة المخالفات.

المصدر إعلام جهاز حماية الاراضي

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

