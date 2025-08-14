شاهد بالفيديو.. رفضت النزول.. فنانة سودانية تحيي حفل غنائي حاشد من داخل سيارتها وساخرون: (القونات بقوا بتصرفوا ساي)

أثارت فنانة سودانية, سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية ظهورها في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفنانة ظهرت في المقطع وهي تحمل “المايك”, وتغني من داخل سيارتها التي كانت تقف على مقربة ساحة الحفل. المطربة رفضت النزول من سيارتها وواصلت تقديم وصلتها الغنائية وسط دهشة الحاضرين وسخرية جمهور مواقع التواصل الذي كتب معلقاً: (القونات بقوا بتصرفوا ساي). محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

