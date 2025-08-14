لقاء البرهان مع مسعود بوليس في زيورخ اختراق مهم في جدار الحديث المباشر مع أمريكا ترامب .. اللقاء أطلق رصاصة الرحمة علي الرباعية .. أمريكا ترامب تريد الآن التفاوض مباشرة مع السودان وإلغاء وكالة عدد من سماسرة تسويق حل المشكلة السودانية لدي البيت الأبيض ..

البرهان لم يذهب بمفرده لمقابلة مسعود بولس ..كان بصحبته فريق من أهل الاختصاص في الأجهزة الأمنية والإستخبارات .. من يقولون بأن البرهان ركل التراتبية العسكرية والبروتوكولية ووافق علي مقابلة ممثل ترامب الذي يقابله في الترتيب البروتوكولي وزير الخارجية في الحد الأعلي .. من يقولون بهذا لايدركون أن الفريق البرهان هو وحده من يملك كل خيوط اللعبة في المشهد السوداني اليوم .. وهو وحده من يضبط إيقاع الحركة وتوزيع الأدوار وهذه حقيقة لها فوائد كبيرة من ناحية .. وتترتب عليها مخاطر جمّة من ناحية أخرى ..

من الفوائد أن البرهان قدّم شرحاً مستفيضاً لممثل ترامب الذي لايعرف شيئاً عن تعقيدات السودان ومشاكله .. مسعود بولس الذي التقاه البرهان أول أمس في زيورخ لبناني مسيحي راكم ثروة طائلة مستفيداً من فساد النخبة الحاكمة في نيجيريا .. وكل مؤهلاته التي رفعته لهذا المنصب الرفيع أنه والد زوج تيفاني ابنة ترامب !! .. الرئيس ترامب أحدث فوضي تعيينات لم تشهدها أمريكا في تاريخها حيث قام بتعيين ( نسابته) في منصبي وزيرين بالخارجية .. النسيب الآخر والد جاريد كوشنير زوج ابنة ترامب إيفانكا والذي تمت إدانته في 18تهمة وعندما تم تعيينه كان مسجوناً وتمت إجازته بفارق طفيف بسبب تأثير ترامب علي الاغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ !!

نحن إذن أمام إدارة أمريكية لاتملك رؤية واضحة للتعامل مع الملف السوداني ومسعود بولس هذا لايعرف شيئاً عن تعقيدات بلادنا .. ولهذا فإن الحوار المباشر مع الشيطان الأمريكي أفضل من التخفي وراء وكلائه ..

لقاء البرهان مع بولس في زيورخ سيكون تأثيره كبيراً حال واصل الجيش السوداني سحقه لمليشيات التمرد في كردفان ودارفور .. أمريكا لا تتفاوض ولا تتحدث إلا مع الأقوياء .. ولهذا تكون قوة موقف البرهان في الغرف المغلقة من قوة تقدم جيشه في محاور القتال المتبقية ..

المخاطر الكارثية التي تترتب علي مثل هذه اللقاءات أنها تتم بمعزل عن مؤسسات الدولة وتغييب أصحاب المصلحة وهم في هذه الحالة كل الشعب السوداني والذي لن يقبل بأي إتفاق خلف الكواليس ينتقص من كرامة شعب الكرامة ولهذا فإنه علي الفريق البرهان (أن يحذر تكتيك حرق المراحل ثم يعود لينبش في الرماد متي ظنّ خلاصه فيما حرق) أو كما كتب صديق مشترك في قروب واتساب معلقاً علي لقاء زيورخ !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد