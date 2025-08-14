شاهد بالفيديو.. بعد خروجه من السجن.. مصريون يغنون لقائد فيلق البراء بن مالك في زفة بلدية بالشارع العام: (مصباح أبو زيد يا أبهة انت السيطرة كلها)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو نال حظه من الشهرة والانتشار الواسع عبر السوشيال ميديا السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع أصدقاء قائد فيلق البراء بن مالك, المصباح أبو زيد طلحة, يحتفلون بخروجه من السجن عقب إعتقاله من السلطات المصرية. وأستعان أصدقاء المصباح, بإحدى فرق الزفة البلدية, لتهنئته على خروجه سالماً, ورددت الفرقة في تحيتها لقائد فيلق البراء بن مالك, (مصباح أبو زيد يا أبهة انت السيطرة كلها). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

