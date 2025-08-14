بالفيديو.. ظهرت وهي تخاطب احتفال لزملائها.. شاهد مقطع مؤثر يدمي القلوب للطبيبة السودانية “روعة” التي قتلها طليقها مسدداً لها 16 طعنة في حادثة بشعة بمدينة مروي

- 1/2
في حادثة بشعة قام رجل سوداني, بقتل طليقته الطبيبة “روعة”, خارج الحرم المدينة الطبية بمدينة مروي شمالي السودان, صباح أمس الأربعاء.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الطبيبة روعة علاء الدين عبدالحكم إدريس، نائبة التخدير والعناية المكثفة، لقت مصرعها إثر تعرضها لاعتداء قاتل نفذه طليقها داخل المستشفى الصيني بمدينة مروي شمالي السودان، حيث أقدم الجاني على قتلها مسدداً لها 16 طعنة بسكين أثناء خروجها من مقر عملها، ما أدى إلى وفاتها في الحال.
الحزن خيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحادثة المأساوية التي تعرضت لها الطبيبة الخلوقة روعة علاء الدين عبدالحكم إدريس.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد نشر نشطاء مقطع فيديو للراحلة ظهرت من خلاله وهي تخاطب زملائها بمهنة الطب خلال إحدى الاحتفالات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
