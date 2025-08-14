- 1/3
- 2/3
- 3/3
في حادثة بشعة قام رجل سوداني, بقتل طليقته الطبيبة “روعة”, خارج الحرم المدينة الطبية بمدينة مروي شمالي السودان, صباح أمس الأربعاء.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أصدرت مستشفى “الضمان”, بمدينة مروي شمالي السودان, بيان حول مقتل الطبيبة الراحلة.
إدارة مدينة مروي الطبية, نعت الطبيبة المختصة بالتخدير روعة علاء الدين عبد الحكم إدريس، التي توفيت إثر حادثة اعتداء آثم خارج حرم المدينة الطبية.
وأوضحت الإدارة في بيان الأربعاء, (١٣ أغسطس ٢٠٢٥م) أن الفقيدة كانت قد تعرضت قبل عدة أشهر لاعتداء بالضرب من قبل الجاني داخل سكن العاملين التابع للمدينة الطبية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، حيث ما زالت المحكمة تنظر في القضية حتى الآن.
وأضافت أنه في يوم الحادث، وأثناء مغادرة الطبيبة مقر عملها بعد انتهاء دوامها، قام الجاني بالاعتداء عليها مرة أخرى خارج حرم المدينة الطبية مستخدماً سكيناً، موجهاً لها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها.
وتم نقل الفقيدة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، ثم إلى غرف العمليات حيث أُجريت لها عدة عمليات جراحية متقدمة بمشاركة فريق من الاستشاريين، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. إدارة مستشفى “الضمان” تصدر بيان تكشف فيه تفاصيل جديدة حول مقتل طبيبتها “روعة” على يد طليقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.